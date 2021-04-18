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الأحد، 18-04-2021 12:49 م

988 إصابة

34 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

منت
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا و2064 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 11 وفاة في الضفة الغربية: (الخليل 4، بيت لحم 2، جنين 2، رام الله والبيرة 1، سلفيت 1، نابلس 1)، و 23 حالة وفاة في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 61، سلفيت 24، أريحا والأغوار 13، نابلس 177، جنين 76، طوباس 25، قلقيلية 9، الخليل 51، ضواحي القدس 3، بيت لحم 14، رام الله والبيرة 69، قطاع غزة 466".


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "طولكرم 24، سلفيت 3، أريحا والأغوار 7، نابلس 106، جنين 154، طوباس 19، قلقيلية 34، الخليل 70، ضواحي القدس 6، بيت لحم 37، رام الله والبيرة 103، قطاع غزة 1501".


وتابعت: بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 89.1٪، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9٪، ونسبة الوفيات 1.0٪، من مجمل الإصابات.

 

ولفتت الكيلة ، إلى وجود 170 مصابا بكورونا في العناية المكثفة، بينهم 48 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 493 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 159976، بينهم 23630 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

 




 

 


 

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