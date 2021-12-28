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الثلاثاء، 28-12-2021 10:26 ص

372 وفاة جديدة بكورونا في ألمانيا

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الوكيل الإخباري-سجلت السلطات الصحية الألمانية 372 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبحسب تقرير معهد روبرت كوخ، اليوم الثلاثاء، تم تسجيل 21080 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين في البلاد منذ انتشار الجائحة إلى 7026369 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 110805 حالة.


وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا بسبب المتحور الجديد "أوميكرون" ستشهد زيادة حادة في الأيام المقبلة.


وتترقب السلطات الألمانية حدوث موجة أخرى من حالات الإصابة بكوفيد-19 بسبب "أوميكرون"، بالرغم من أن المتحور "دلتا" ما زال هو السائد في البلاد حتى الآن، وتراجع أعداد الإصابات، بعد ارتفاع مفاجئ الشهر الماضي.

 

روسيا اليوم

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