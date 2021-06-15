الثلاثاء 15-06-2021
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الثلاثاء، 15-06-2021 08:27 ص

1175 إصابة

39 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

مكسيك


الوكيل الإخباري- سجلت المكسيك يوم الاثنين 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة ما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى مليونين و455351 حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 230187 حالة.

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وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.


وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%.


 




 

 


 

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