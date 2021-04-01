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الخميس، 01-04-2021 09:20 ص

في رقم قياسي جديد

3950 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

برا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت البرازيل عن تسجيل 3950 وفاة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في رقم قياسي جديد يرفع إجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 321886.

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وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في تقريرها اليومي عن تسجيل 89200 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.


وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 12753258.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 3780 وفاة وحوالي 85 ألف إصابة بالفيروس.


وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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