4 أعراض تؤكد الإصابة بفيروس كورونا وأخرى مشتركة مع الإنفلونزا

الوكيل الاخباري - قال أستاذ الأمراض الصدرية في كلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور محمد النادي، يوم امس الأحد، إن فيروس كورونا ضعف، لكنه أصبح أسرع انتشارا، ويسبب العدوى لعدد أكبر.
وأضاف النادي الذي شغل منصب عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة المصرية: "هذا يعني أن الفيروس بات يؤثر على قطاع أكبر الذي بدوره قد يعاني من أمراض مصاحبة وبالتالي فإن عدد الوفيات سيزيد".
وحول الأعراض التي تستوجب المواطنين زيادة الحذر، قال أستاذ الأمراض الصدرية في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي: هناك 4 أعراض؛ الأول هو الفقد المفاجئ لحاستي الشم والتذوق، فهذا يعني أن الشخص مصابا بفيروس كورونا إلى أن يثبت العكس.
والعرض الثاني هو احتقان شديد في العين وانتفاخ وتورم، أما الثالث فهو الطفح الجلدي والرشح، والرابع يتعلق بفترة حضانة فيروس كورونا والتي تمتد من 4 أيام إلى 14 يوم على عكس نزلة البرد التي تتضح أعراضها خلال 4 أيام.
وعن الأعراض المشتركة بين فيروسي كورونا والإنفلونزا قال: "كل الأعراض التي من الممكن أن نتخيلها مثل الحرارة وآلام الحلق وتكسير الجسم ورشح الأنف وغيرها".
وفيما يتعلق بالحديث عن احتمالية إغلاق البلاد "مصر"، قال: "لن نختلف عن العالم، إذ قالت الدول إنها لن تغلق وبخاصة على مستوى التعليم، لكن من الممكن أن نخفف عدد ساعات التواجد في الوحدات التعليمية، أي أننا قد نخفف التجمعات لكننا لن نلغيها".
وتابع: "لن نهرب من خطر محقق إلى خطر غير محقق، الرجل اللي بقوله اقعد (اجلس) في بيتك هيموت من الجوع، لكن هو ممكن يشتغل وتجيله كورونا أو متجيش ولو جات ممكن يعدي وممكن ميعديش".
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