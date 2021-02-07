4 أعراض لكورونا تتطلب عناية طبية عاجلة

الوكيل الاخباري - أدرج كبير الصيدلانيين في عيادة الطب البريطانية المباشرة، حسين عبده، أربعة أعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد ، والتي يحتاج فيها المصاب إلى طلب المساعدة الطبية فورا.

اضافة اعلان



وقال عبده لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية: إنه "إذا كنت تعاني من أي أعراض خطيرة، مثل: ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس أو التحدث أو صعوبة في المشي، فعليك بالتأكيد طلب المساعدة في أسرع وقت ممكن".

كما دعا الطبيب عبده، إلى "العزلة الذاتية الفورية في حالة وجود أي أعراض رئيسية للمرض، مثل: السعال، وفقدان حاسة التذوق والشم، والحمى أو التعب".



وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم امس السبت، أنها سجلت انخفاضا في انتشار عدوى فيروس "كورونا".

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





