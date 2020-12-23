الأربعاء 23-12-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 23-12-2020 09:13 ص

4 شركات تتوقع ثبوت فاعلية لقاحاتها مع سلالة كورونا الجديدة

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الوكيل الإخباري- تتوقع أريع شركات على الأقل أن تكون اللقاحات التي أنتجتها للوقاية من مرض كوفيد-19 فعالة ضد سلالة جديدة للفيروس سريعة الانتشار في بريطانيا ويجرون اختبارات ستوفر تأكيدا لتوقعاتهم في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية التي استغرقت أقل من عام، بالشراكة مع شركة فايزر الأمريكية، للحصول على موافقة على اللقاح، يوم الثلاثاء إنه يتوقع ”أن يظل اللقاح فعالا“.

كذلك تعتقد شركات مودرنا وكيورفاك الألمانية وأسترا زينيكا البريطانية أن اللقاحات التي طوروها ستنجح في مواجهة السلالة الجديدة للفيروس التي تسببت في فوضى ببريطانيا؛ ما أدى إلى موجة من حظر السفر التي تعطل التجارة مع أوروبا وتهدد بتعميق عزلة بريطانيا عن القارة.

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المصدر: إرم


 




 

 


 

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