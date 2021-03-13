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4 لقاحات يعتمدها جواز سفر كورونا الأوروبي

جواز سفر
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أنّ "جواز السفر الأخضر" الإلكتروني الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقه لبيان وضع الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا، سيأخذ فقط في الاعتبار اللقاحات المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

واعتمدت الوكالة حتى الآن أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، هي فايزر/بايونتيك وموديرنا واسترازينيكا وجونسون آند جونسون.

وأفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون الصحافيين "ما نوّد أن ننشئه هو شهادة إلكترونية حيث يمكنك تسجيل اختبار بي سي آر سلبي أو إثبات أنّ لديك أجساما مضادة أو تم تلقيحك بلقاح تم اعتماده من قبل وكالة الأدوية الأوروبية".

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين عن أملها في أن يسمح المقترح للناس "بالتحرك بأمان داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه للعمل أو السياحة".

وتراجع الوكالة راهنا بيانات مرتبطة باللقاح الروسي وأخرى متعلقة بلقاحي نوفافاكس وكيورفاك من أجل معايير الأمان والفعالية، لاتخاذ قرارا بشأن اعتمادهم.

لكن الوكالة لا تنظر حاليا في أمر اللقاحات الصينية ضد الفيروس الفتّاك، رغم أنّ رئيس وزراء المجر عضو الاتحاد الاوروبي أكّد تلقيه لقاحا صينيا هو سينوفارم.

وحتى إذا رخصت الوكالة استخدام لقاح ضد كورونا، فإنّ ذلك لا يعني قطعا أن المفوضية الأوروبية ستوافق على استخدامه في جميع دول التكتل الـ27.

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