الإثنين 24-05-2021
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الإثنين، 24-05-2021 03:25 م

منها واحدة في غزة

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

كمن
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 16، نابلس 25، جنين 15، الخليل 13، بيت لحم 4، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 8، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 272".


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 13، نابلس 107، جنين 9، الخليل 25، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 20، سلفيت 1، ضواحي القدس 2، طوباس 2، قطاع غزة 480".


وتم تسجيل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية (طولكرم 2، نابلس 1)، وحالة وفاة في قطاع غزة.


ولفتت الكيلة إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضاً.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 284,581 بينهم 199,665 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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