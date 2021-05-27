4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 4 وفيات و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعاف خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

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وأوضحت في التقرير الوبائي اليومي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 11، جنين 17، طوباس 3، ضواحي القدس 2، سلفيت 2، نابلس 9، الخليل 8، بيت لحم 5، رام الله والبيرة 5، قلقيلية 1"، قطاع غزة 316.



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 12، جنين 12، طوباس 3، ضواحي القدس 2، نابلس 51، الخليل 18، بيت لحم 12، رام الله والبيرة 50".



وتم تسجيل 4 حالات وفاة واحدة في بيت لحم، و3 في قطاع غزة.

ولفتت وزير الصحة إلى وجود 45 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 89 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 296,172 بينهم 211,874 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا