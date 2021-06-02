4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4 وفيات، و304 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و294 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية: "جنين 1، الخليل 1"، وحالتي وفاة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 14، طولكرم 6، نابلس 14، أريحا والأغوار 3، طوباس 1، ضواحي القدس 1، الخليل 4، رام الله والبيرة 4، قطاع غزة 257.



وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 14، طولكرم 15، نابلس 25، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، الخليل 4، رام الله والبيرة 11، سلفيت 3، قلقيلية 6، قطاع غزة 208.



وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت الكيلة إلى وجود 23 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 55 مريضا.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 344,260 بينهم 228,083 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا