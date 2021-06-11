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الجمعة، 11-06-2021 06:03 م

210 إصابات

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 4 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و182 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة في قطاع غزة جراء الفيروس، فيما سجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: جنين 6، نابلس 10، طولكرم 1، الخليل 1، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 191.


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 15، نابلس 6، طولكرم 8، الخليل 5، رام الله والبيرة 7، طوباس 1، قطاع غزة 100.


ولفتت إلى وجود 14 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 24 مريضا، مبينة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أوضحت الكيلة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 407,864 بينهم 249,039 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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