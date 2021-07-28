4 وفيات جديدة بكورونا في مصر

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 31 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 31 حالة، مقارنة مع 35 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 284090.



وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 7 الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16498 شخصا.



كما أفاد مجاهد بخروج 654 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 228684 شخصا.



المصدر: روسيا اليوم