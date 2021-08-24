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الثلاثاء، 24-08-2021 02:29 م

4 وفيات و1570 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتور مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات، و1570 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و197 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (2)، طوباس (1)، قطاع غزة (1).


وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية (55)، طولكرم (144)، نابلس (254)، سلفيت (53)، جنين (56)، طوباس (23)، رام الله والبيرة (69)، أريحا والأغوار (4)، بيت لحم (11)، ضواحي القدس (5)، الخليل (22)، قطاع غزة (874)، لافتة إلى أنه تم إجراء 8845 فحصا.


وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (2)، طولكرم (21)، نابلس (42)، سلفيت (9)، جنين (25)، طوباس (14)، رام الله والبيرة (15)، بيت لحم (10)، ضواحي القدس (2)، الخليل (13)، قطاع غزة (44).


وأكدت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 95.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 29 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 96 مصابا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 728,426 بينهم، 441,443 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

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