4 وفيات و933 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري-أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات، و933 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و263 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وقالت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: جنين (1)، رام الله والبيرة (1)، طوباس (1)، طولكرم (1).



وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 27، طوباس 26، نابلس 136، بيت لحم 190، رام الله والبيرة 212، الخليل 74، طولكرم 24، جنين 31، قلقيلية 7، سلفيت 6، أريحا والأغوار 23، قطاع غزة 177، فيما بلغ عدد الفحوصات 5406 فحوصات.



وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 10، طوباس 15، نابلس 15، بيت لحم 45، رام الله والبيرة 36، الخليل 32، طولكرم 8، جنين 17، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 80.



وذكرت نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت إلى وجود 63 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 102 مصاب، بينهم 24 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفا

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