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الخميس، 06-01-2022 09:57 ص

4,216 اصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري-ظلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أكثر من 4 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس حيث حافظت البلاد على إجراءات مكافحة فيروسات أكثر صرامة وسط مخاوف من احتمال عودة ظهور العدوى وانتشار سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

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وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 4,126 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع الإجمالي إلى 653,792 إصابة.


ومثل هذا العدد تراجعا قدره 317 إصابة بالمقارنة مع 4,443 إصابة مسجلة في اليوم السابق.


وذكرت الوكالة أن البلاد سجلت 49 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5,887 وفاة وبلغت نسبة الوفيات 0.90%.


ووصل عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة إلى 882 مريضا بانخفاض قدره 71 مريضا عن اليوم السابق مسجلا أقل من 900 مريضا لأول مرة منذ 24 يوما عندما بلغ 876 مريضا في يوم 13 ديسمبر الماضي.

 

وكالة كوريا الجنوبية للأنباء 'يونهاب'

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