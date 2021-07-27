40 ألف شخص يعانون من حساسية سجلوا على منصة تلقي لقاح كورونا

الوكيل الإخباري -

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بلغ عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا ممن يعانون من "حساسية مفرطة" أكثر من 40 ألف شخص، وفق الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الثلاثاء.وأشار البلبيسي لـ "المملكة" إلى إعطاء اللقاح المضاد للفيروس إلى نحو 20 ألف شخص من هذه الفئة، مؤكدا استمرار إعطاءهم اللقاح في "مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص وبعض مستشفيات الخدمات الطبية الملكية".ولم تحدث أي "حالات صدمة عصبية" للأشخاص الذين تلقوا اللقاح ممن يعانون من حساسية، لكن أشخاص ظهرت عليهم "حكة في الجلد أو بقع جلدية وتم معالجة الأمر فورا عبر المضادات الحيوية دون أن تدخل أي حالة إلى المستشفى"، على ما أكد البلبيسي.ووجدت وزارة الصحة "لقاح سينوفارم الصيني من خلال تجربتها الخاصة ممتاز للأشخاص الذين لديهم حساسية"، بحسب البلبيسي لكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني أن اللقاحات الأخرى غير مناسبة لهذه الفئة."من لديه حساسية يرسل إلى مستشفيات معينة لإعطائهم اللقاح تحت إشراف طبي مباشر"، بحسب البلبيسي، الذي لفت النظر إلى خيار داخل المنصة التي أطلقتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح "يسأل عن وجود حساسية أم لا" للأشخاص الذين يعانون من حساسية.والخيار الموضوع على المنصة خصص للأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة التي تعني "الحساسية التي قد تؤدي بالشخص إلى طلب الرعاية الصحية"، بحسب البلبيسي.