الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

حظر النشر في قضية الأمير حمزة

العثور على الطفلة المفقودة في عمان

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 661 موقوفا إداريا

الخرابشة : موجة كورونا الحالية اقل انتشارا من الموجة الاولى

تعليق دوام مديرية أراضي الطفيلة بسبب كورونا

لجان نيابية تواصل اجتماعاتها اليوم

الأمانة : إنذار 93 منشأة لمخالفتها أوامر الدفاع

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

الارصاد : اليوم ذروة الكتلة الهوائية الدافئة التي تؤثر على المملكة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

عاجل

حظر النشر في قضية الأمير حمزة

الثلاثاء، 06-04-2021 09:36 ص

40% من الروس لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا

الهيئة الروسيه


الوكيل الإخباري - صرّحت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك، بأن ما يصل إلى 40٪ من المواطنين الروس لديهم أجسام مضادة لعدوى فيروس كورونا.

اضافة اعلان

وقالت بوبوفا في مقابلة مع صحيفة إزفيستيا: "في المتوسط، ما يصل إلى 40٪ من المواطنين في مختلف المناطق لديهم أجسام مضادة لعدوى فيروس كورونا المستجد، بعد الاتصال بالفيروس. ولكن علينا أن نعي، لا أحد يعرف كيف سيكون عليه حال المرض بعد الإصابة بالعدوى. ولهذا السبب فإن أفضل طريقة للحفاظ على الصحة وحماية نفسك هو التطعيم. فقط هذا فعلا ما سيساعد على وقف انتشار الفيروس".


ولفتت المسؤولة عن الهيئة الروسية المعنية بحماية المستهلك إلى أن الفيروس يتحور، غير أن عدد الطفرات حاليا يؤثر على أقل من 1٪ من الجينوم.


ورأت بوبوفا وجود إمكانية في تكوين مناعة جماعية كاملة بعد التطعيم بحلول 1 حزيران /يونيو، مشددة على أهمية التطعيم بقولها: "من الضروري تلقي التطعيم لجميع من لديه مثل هذه الفرصة لأسباب صحية.. هناك عدد كبير من مراكز التطعيم مفتوحة، حيث يمكن الحصول على اللقاح. إنه آمن تماما سواء  من حيث تلقيه أو اللقاحات التي يتم إنتاجها في الاتحاد الروسي. نحن نتجه نحو الصيف. لدينا هجرة متزايدة. قريبا سنكون في عطلة أيار/مايو، سيرغب الكثيرون في الذهاب في إجازة، والاسترخاء جماعات. خلال إجازتنا، بالطبع، نريد أن نفعل ذلك دون قيود. ولكي تسير الإجازة المخطط لها بشكل جيد وبنجاح وحبور، نحتاج إلى التطعيم اليوم".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ارجنتيني

الرئيس الأرجنتيني ليس مصابا بسلالة كورونا الجديدة

مصر

47 وفاة جديدة بكورونا في مصر

تم

أميركا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الهندية

تونس

تونس .. 28 وفاة جديدة بكورونا

606baffc42360431cf0ddb9d

روسيا تسجل 81 إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من كورونا

main_image606b82d79e6fc

واشنطن تعلن تخفيف قيود كورونا

أخبار متعلقة
اليونان-تسجل-أصغر-حالة-وفاة-بكورونا-لرضيع-عمره-37-يوما

اليونان تسجل أصغر حالة وفاة بكورونا لرضيع عمره 37 يوما

نت

تونس.. وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي اليوم

2020_7_25_10_5_54_498

هل يحتاج البشر إلى التطعيم مجددا بسبب تحور فيروس كورونا؟

مك

المكسيك.. 319 وفاة جديدة بكورونا

المغرب

المغرب : وفاة واحدة بكورونا في أدنى حصيلة يومية منذ عام

كورونا-وفيات

صحة غزة: ارتفاع الإصابات بكورونا الاثنين إلى 135