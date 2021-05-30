الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 03:28 م

40 % من سكان السعودية تلقوا جرعة واحدة من لقاحات كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أن 40 % من سكان المملكة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، منذ بدء حملة التطعيم وحتى اليوم .

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري عبر حسابه في ”تويتر“: ”بفضل الله، 40 من كل 100 إنسان في المملكة حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد حتى اليوم“.

وكشفت ”الصحة“ أنه تم إعطاء أكثر من 13.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا، منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى اليوم، وذلك وفقا لما أظهره الموقع الإلكتروني للإحصاءات اليومية لمستجدات جائحة كورونا في السعودية والإحصاءات اليومية.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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