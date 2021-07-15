الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 03:02 م

42 ألف مسجل على منصة تلقي اللقاح ممن يعانون من الحساسية

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الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أنّ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح ممن يعانون من الحساسية يبلغ نحو 42 ألف، لافتا إلى أنه تم تطعيم 22 ألف منهم.اضافة اعلان


وأوضح البلبيسي، عبر التلفزيون الأردني، أنّ الوزارة لا تستطيع تطعيم عدد كبير منهم في اليوم الواحد بسبب الإجراءات المختلفة والخاصة، حيث يتم تطعيمهم في مستشفيات مجهزة وليس في مراكز التطعيم؛ مبررا ذلك بالتخوف من حدوث مضاعفات مع مريض الحساسية ويتم ذلك تحت اشراف طبي مباشر.

وعند سؤاله حول الجرعة الثالثة “المعززة” التي تم البدء بإعطائها، قال: “إن وزارة الصحة قامت الخميس الماضي بإطلاق منصة جديدة خاصة للراغبين بأخذ جرعة ثالثة من المطاعيم لتدعيم مناعتهم، ومنهم الذين لا يؤهلهم اللقاح الصيني من دخول بعض الدول”، وذكر البلبيسي أن المسجلين لأخذ الجرعة الثالثة بلغ عددهم 5 الاف وتم تلقيح 860 منهم.

وشدد أمين عام وزارة الصحة، على أن الدراسات التي أجريت على الخلط بين اللقاحات لازالت غير مؤكدة، على الرغم من أن بعض الدراسات والنتائج بينت أن الخلط بين لقاح “استرازينيكا” ولقاح “فايزر” يعطي مناعة أكبر من أخذ نوع واحد فقط، ولكن هذه الدراسات لم تخضع لتجارب كافية، لذلك من يتقدم لأخذ الجرعة الثالثة هو من سيتحمل المسؤولية وليست الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة الأشخاص الذين أخذوا الجرعة الثالثة، وهم بصحة جيدة ولم نواجه معهم أية مشاكل.

وأضاف، “عيد الأضحى قادم ويجب على المواطن أن يحافظ على ما تم إنجازه في الفترة الماضية؛ وذلك عبر ارتداء الكمامة والتباعد، والحذر من التجمعات”، مؤكدا وجود رقابة مشددة على الأفراد بسبب التراخي خلال الفترة الأخيرة من بعض المواطنين والأفراد بالالتزام بقواعد الاشتراطات.

وختم، “أننا نطلب من المواطن دائما أن يكون هو الرقيب على نفسه”.

 




 

 


 

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