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الإثنين، 28-09-2020 10:19 م

44 وفاة بكورونا في المغرب و5 بالجزائر

كورونا-في-قطر


الوكيل الاخباري - أعلنت المغرب اليوم الاثنين، عن تسجيل 44 وفاة، و1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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ونقلت وكالة أنباء المغرب العربي عن وزارة الصحة قولها، إن إجمالي عدد الوفيات بلغ 2113 وفاة، كما بلغ إجمالي عدد المصابين 119107، تعافى منهم 97468 شخصاً.

إلى ذلك، أعلنت الجزائر عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 1719 وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار قوله إنه جرى تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 51212 حالة .

واشار إلى شفاء 102 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 35962 شخصا، منهم 25 مريضا في وحدات العناية المركزة .

 




 

 


 

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