448 وفاة بكورونا في ايطاليا و68 بأوكرانيا



الوكيل الاخباري -

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أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 448 وفاة، و12532إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.وبحسب ما نقلت وكالة آكي الايطالية للأنباء عن بيانات وزارة الصحة، فان اجمالي عدد ضحايا الجائحة ارتفع الى 79203وفاة، فيما اشارت البيانات إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 575979، منها 2642 في اقسام العناية المركزة.وفي اوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 68 وفاة و4288 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل اجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد الى 19835 وفاة، و1119314 اصابة.ونقلت وكالة يونيان الاوكرانية للأنباء عن الوزارة، بان عدد الحالات النشطة بلغ 303062 حالة، في حين وصل اجمالي عدد المتعافين من المرض 796417 شخصا.