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الأحد، 04-10-2020 11:22 ص

وفق وزارة الصحة

48 حالة حرجة بكورونا في المملكة

حج
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان شركس، أن 48 حالة حرجة لمصابين بفيروس كورونا ، تتواجد على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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وبين شركس، في تصريح صحافي، الأحد، أن الوزارة خاطبت جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، لتخصيص أقسام معزولة مخصصة لمصابي كورونا، إضافة إلى رفع جاهزيتها الصحية.


وأضاف أن وزارة الصحة رفعت طاقتها الاستيعابية إلى ما يقارب 800 سرير عناية حثيثة.


وزاد شركس " من المتوقع ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات لفيروس كورونا في الأيام المقبلة".

 

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