الأحد 31-01-2021
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الأحد، 31-01-2021 11:52 ص

تراجع في عدد الإصابات

485 وفاة جديدة في روسيا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت روسيا اليوم الأحد 18359 إصابة و485 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة العامة إلى 3 ملايين و850439 إصابة و73182 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

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وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن مجموع المتعافين من كوفيد-19 وصل إلى 3 ملايين و300004 أشخاص بعد تماثل 20040 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، مع بقاء 477253 حالة نشطة.

 

وتشير هذه الأرقام إلى تراجع تدريجي لعدد الأصابات لليوم الثاني والوفيات لليوم الرابع على التوالي.

وانخفضت الأرقام في العاصمة موسكو ومدينة بطرسبورغ، أكبر بؤرتي للتفشي في البلاد، مقارنة مع اليوم السابق، لتبلغ 2284 إصابة و66 وفاة في موسكو، و2160 إصابة و47 وفاة في بطرسبورغ.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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