الأربعاء 10-02-2021
الوكيل الاخباري
 

شركس لـ الوكيل : دفعات جديدة من لقاح كورونا قادمة الى المملكة

تطورات هامة بشأن الثلوج القادمة للاردن

وزير التربية : أوامر الدفاع للمعلمين غير الملتزمين

الحكومة تبحث العودة إلى قرارات سابقة بسبب كورونا

وفيات الأربعاء 10/2/2021

وزارة التربية : ارتفاع عدد اصابات كورونا في المدارس أمر مقلق

استهتار كبير في العاصمة عمان بكورونا ومؤشر خطير يستوجب الحذر

انتظام دوام طلبة عدد من الصفوف اعتبارا من اليوم

جلسة نقاشية لمجلس النواب اليوم

تفاصيل الحالة الجوية اليوم

الأربعاء، 10-02-2021 09:31 ص

5 أمراض تزيد خطر الإصابة بكوفيد-19 أكثر من مرة

1140-hospice-care-coronavirus.imgcache.rev.web.700.403


الوكيل الاخباري - ترتبط الإصابة بمرض كوفيد-19 بمدى جودة أو سوء مناعتك، رغم ذلك قد توفر لك الإصابة بكورونا أجساما مضادة قد تكون فعالة ضد المرض لفترة معينة.

اضافة اعلان

ولكن ما يجهله الكثير أن الشخص قد يكون معرض للإصابة أكثر من مرة رغم وجود الأجسام المضادة في جسمه، فلا توجد أدلة أو دراسات إكلينيكية كافية تشير إلى المدة التي يتمتع فيها الشخص بمناعة طبيعية ضد فيروس كورونا.

وبحسب دراسات عدة فإن ضعف المناعة وضعف الأداء الحيوي للجسم أكبر أسباب الإصابة أكثر من مرة بكوفيد-19.


وبحسب موقع "تايمز أو إنديا"، هناك أشخاص معرضون للإصابة بكورونا أكثر مرة بمعدل أعلى من الأشخاص العاديين.


مرضى السكري


يعد مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني أحد أكبر الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد أكثر من مرة.


من هم فوق 55 عاما


يعاني الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما من ضعف المناعة، مما يجعلهم أكثر عرضة لإصابة بكوفيد-19 أكثر من مرة.


مشاكل الغدة الدرقية


تعتبر الغدة الدرقية مرضا آخر من الأمراض التي تؤثر على أداء الجهاز المناعي بسبب المستخدمة  الأدوية لعلاج خمول الغدة الدرقية أو فرط نشاطها، لذاك تزيد مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 أكثر من مرة.


السمنة الزائدة


تسبب السمنة الزائدة زيادة مستويات الالتهاب في الجسم، وإضعاف الأداء الحيوي، مما يجعل من الصعب على الجهاز المناعي أداء وظيفته بشكل جيد، خاصة بعد التعافي من مرض كوفيد -19.

ووجدت دراسات حديثة أيضا أن لقاحات كوفيد-19 لا تحقق النتائج المتوقعة للأشخاص الذين يعانون من السمنة. لذلك فالذين يعانون من السمنة أكثر عرضة لخطر الإصابة مرة أخرى بكورونا.

أمراض الجهاز التنفسي المزمنة


فيروس كورونا هو أحد مسببات الأمراض التي تسبب أقصى ضرر للجهاز التنفسي، من صعوبات التنفس، وزيادة مخاطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، والحالات المناعية الضعيفة، قد يؤدي التعافي بعد نوبة أولية من كورونا إلى إضعاف الجهاز التنفسي، أو يجعلك بحاجة إلى الدعم.


وبالتالي، هناك خطر متزايد للإصابة مرة أخرى بكورونا ومضاعفاتها للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز التنفسي.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ترك

تركيا.. 98 وفاة جديدة بكورونا

د

تونس تبحث مع روسيا الحصول على لقاح سبوتنيك V قريبا

download

أعراض تؤكد الإصابة بسلالة كورونا الجديدة

53084026_401

قائمة بأكثر الدول تضررا من جائحة كورونا

فيروس-كورونا-في-مصر-2

كورونا.. البحرين تعلق الصلوات بالمساجد أسبوعين

فحص-كورونا-الاردن

بريطانيا: رصد سلالتين جديدتين لكورونا

أخبار متعلقة
ET-corona_7

إصابات كورونا العالمية تقترب من 103 ملايين حالة

c63df067-5485-4fa7-af88-6b557980af06

خبر سار.. عقار للسرطان يبشر بنتائج واعدة ضد كورونا

thumbs_b_c_6ce39619c6b885e8506dd78af90351e6

تراجع إصابات كورونا اليومية في روسيا تحت مستوى 18 ألف إصابة

2021-01-14T185929Z_1748173082_RC2U7L9992CD_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRAZIL-AMAZON

البرازيل.. أكثر من 1200 وفاة و62334 إصابة جديدة بكورونا

200504163745-05-russia-coronavirus-0501-exlarge-169

روسيا تسجل لليوم الثالث على التوالي أقل من 22 ألف إصابة بكورونا

Atalayar_Colas para recibir alimentos África_0

حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في أفريقيا تتجاوز 3.23 مليون