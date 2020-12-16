الأربعاء 16-12-2020
الوكيل الاخباري

مبادرات تطوعية وتوعوية للمجتمعات المحلية في عدد من المحافظات

إشادة أممية بتعامل المملكة مع اللاجئين

تنمية أموال الأيتام توضح ما ورد بحقه في تقرير المحاسبة

توضيح حول تخفيف الاجراءات والحظر بالاردن

حادث سير غريب في اربد - صور

حقوقيون يدعون إلى توفير قضاء متخصص بالقضايا الأسرية

لبنان: 11 وفاة 2056 إصابة جديدة بكورونا

توجه حكومي لتقسيط ذمم مالية على مواطنين

تشكيل كتلة نيابية تضم 24 نائباً

نقيب الفنانين ينفي وفاة الفنان موسى حجازين

الأربعاء، 16-12-2020 09:33 م

5 روائح تكشف الإصابة بفيروس كورونا حال عدم القدرة على تمييزها

_111485775_gettyimages-889446600


الوكيل الاخباري - كشفت دراسة هندية حديثة عن 5 روائح يمكنها الكشف عن المصاب بفيروس كورونا المستجد إن لم يتمكن المشتبه في إصابته من شمها وتمييزها.

اضافة اعلان

وقالت صحيفة "ذا برنت" الهندية إن الروائح التي يمكن اختبار مصابي كورونا من خلالها هي روائح زيت جوز الهند والهيل والشمر والنعناع والثوم.

 

وقال الفريق البحثي الذي أعد الدراسة: "لاحظنا أن 6.1% فقط من مصابي كورونا لم يقدروا على الشم والتعرف على جميع الروائح الخمسة"، فيما لم يتمكن نحو 38.8% منهم من شم رائحة واحدة على الأقل، بينما لم يتمكن 16% من شم رائحة اثنين.

وشددت الدراسة على أن فقدان حاسة الشم والتذوق كان العارض الوحيد لبعض المصابين بالوباء التاجي.


من ناحية أخرى، يتحدث الكثيرون عن "الروائح الوهمية" - تصور الروائح التي ليست موجودة بالفعل. أفاد بعضهم بوجود رائحة دائمة للسجائر أو نفايات متعفنة.


ويقول آخرون إن النكهات المألوفة والمريحة مثل الخبز الطازج أصبحت فاسدة ولا تطاق. تسمى هذه الحالة "فانتوسميا"، ويقول الأطباء إن الأعراض المرتبطة بكورونا لا تشبه أي شيء رأوه من قبل.


الفيروسات التي تؤثر على حاسة الشم يمكن أن تلحق الضرر بالأعصاب الصغيرة في ممر الأنف، مما يتسبب في فقدان الحاسة حتى بعد مغادرة الفيروس للجسم، ومع تعافي الأعصاب، تعود إلى نشاطها بسرعات مختلفة، مما يؤدي إلى تشوه الشم.


يقول البروفيسور كارل فيلبوت، من كلية الطب في نوريتش: "فانتوسميا شائعة جدا في التهابات الجهاز التنفسي العلوي وتبدأ دائما بفقدان حاسة الشم".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-الصين-

لبنان: 11 وفاة 2056 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-2-1-1200x675

الكويت : 261 إصابة جديدة بكورونا

روسيا-كورونا-780x470

روسيا: 596 وفاة و26509 إصابات جديدة بكورونا

ما-بعد-كورونا-مستقبل-النظم-الصحية-ـ-الفرص-والتهديدات-780x470

أوكرانيا: 264 وفاة و10622 إصابة جديدة بكورونا

1120201115120841221718 (1)

السعودية: 11 وفاة و180 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1220201612250185586396

قطر: وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
كورونا-في-ألمانيا-2

اوكرانيا: 159 وفاة و 12 الف اصابة جديدة بكورونا

كورونا-الاردن-ov0ytoj6dbln48wq0kjljkuwar1csr9j0064a2rn9k

البحرين: 179 إصابة جديدة بكورونا

Hair-Loss

الكشف عن العلاقة بين الإصابة بفيروس كورونا وتساقط الشعر

0e6933f5-8465-4fa0-b1e5-a0306e05a11f

دراسة: لهذا السبب يصاب المتعافى من كورونا بالفيروس مرة أخرى

000_1Q00AC_797413_highres

الاحتلال: 3 وفيات و861 إصابة جديدة بكورونا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

ألمانيا: 267 وفاة و14419 إصابة جديدة بكورونا