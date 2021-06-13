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الأحد، 13-06-2021 01:20 م

5 علامات تشير إلى حاجة 'مريض كورونا' لدخول المستشفى فورا

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الوكيل الاخباري - شهدت الموجة الثانية من فيروس "كورونا" زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب المرض الشديد بمن في ذلك الشباب.

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تم تشخيص الكثير منهم بالالتهاب الرئوي وفشل الجهاز التنفسي.


كانت الموجة الأولى أكثر اعتدالا نسبيا إذ كان كبار السن أو الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة أكثر المصابين الذين يكونون بحاجة للدخول إلى المستشفى.

 

وحاليا، وبينما تتراجع الإصابات بـ"كورونا" في جميع أنحاء العالم، إلا أن على الجميع أن يكون مستعدا ذهنيا ومدركا لكيفية التعامل مع الموجة الجديدة بشكل صحيح.

ويحدد الدكتور براسان برابهاكار، طبيب القلب، رئيس مستشفيات لاكسمي، بمدينة كوتشي الواقعة بمنطقة ارناكولام الهندية 5 إشارات تحذيرية لحاجة مريض كورونا إلى الذهاب للمستشفى، بحسب موقع onlymyhealth.


1. الارتفاع الثاني في درجة الحرارة (الحمى) خاصة بعد اليوم الخامس: يبدأ "Covid-19" بحمى لكثير من الناس ولكن يجب استشارة الطبيب على الفور إذا عادت الحمى الشديدة لاسميا بعد اليوم الخامس.


2. استمرار الحمى حتى الأسبوع الثاني: إذا لم تستقر الحمى من اليوم الأول واستمرت حتى الأسبوع الثاني.


3. أي طبيعة متفاقمة للسعال: إذا اشتد السعال في الأسبوع الثاني، فهذه علامة على أن الأمور قد تنحدر إذا لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب.


4. ضيق التنفس: إذا كان الشخص لا يستطيع التنفس بشكل صحيح أثناء القيام بأصغر الأنشطة، فيجب أن يأخذ الأمر على محمل الجد.

 

يجب فحص نسبة الأكسجين على فترات منتظمة وإذا استمرت في الانخفاض، فقد تكون هناك حاجة إلى دخول المستشفى على الفور.


5. الارتباك: يؤثر مرض "كوفيد -19" بشكل رئيسي على الدماغ والجهاز العصبي. إذا كان المريض يعاني من الهذيان والارتباك والصعوبة في التحدث بوضوح، فهناك حاجة إلى الاهتمام الفوري.


6. ألم الصدر: يؤثر الفيروس أيضا على رئتيك وإذا كان هناك أي إزعاج حول منطقة الصدر، فعليك مراجعة الطبيب.


يجب أن يكون المريض على اتصال دائم بالطبيب منذ بداية المرض، والشفاء، وحتى مرحلة ما بعد "كوفيد".

 

هناك علامات معينة للمرض يجب اختبارها من وقت لآخر لتجنب المشاكل طويلة المدى مثل تخثر الدم أو السكتة القلبية.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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