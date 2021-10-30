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السبت، 30-10-2021 07:41 ص

5 ملايين حالة وفاة حول العالم بسبب كورونا

كورونا


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من245.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 245.988.998، وإجمالي الوفيات 4.988.563.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ745.375 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.923.802.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.462 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.793.401.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 457.191، وإجمالي إصابات 34.246.157.


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ287.631 وإجمالي إصابات 3.798.286.


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 231.931 وإجمالي إصابات 8.298.850.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات200.179 وإجمالي إصابات 2.199.036.


وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.361 وإجمالي إصابات 4.243.215.
وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات140.815 وإجمالي إصابات 9.021.701.


وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.037، وإجمالي إصابات 4.762.563.
تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.225 وإجمالي إصابات 4.999.048.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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