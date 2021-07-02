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4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

الجمعة، 02-07-2021 03:43 م

121 إصابة

5 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

وفيات
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 5 وفيات و121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و110 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: جنين (2)، قطاع غزة (3).


وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (1)، سلفيت (1)، جنين (3)، أريحا والأغوار (1)، نابلس (5)، طولكرم (1)، الخليل (1)، قطاع غزة (108)، لافتة إلى أنه تم إجراء 2427 فحصا.


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (5)، الخليل (1)، رام الله والبيرة (2)، قطاع غزة (102)، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 15 مصابا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 516,013، بينهم 371,706 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

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