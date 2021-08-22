5 وفيات و 906 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 5 وفيات و906 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و204 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وسجلت الكيلة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في فلسطين، 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 36، نابلس 226، طولكرم 76، طوباس 36، سلفيت 31، جنين 45، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 64، ضواحي القدس 4، بيت لحم 5، الخليل 10، قطاع غزة 367".



وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 17، نابلس 28، طولكرم 21، طوباس 9، سلفيت 1، جنين 9، رام الله والبيرة 18، ضواحي القدس 2، الخليل 4، قطاع غزة 95".



ولفتت وزير الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 96 مريضاً، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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المصدر : دنيا الوطن







