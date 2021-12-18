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السبت، 18-12-2021 03:06 م

5 وفيات و165 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 5 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و346 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقالت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت على النحو التالي: الخليل (3)، بيت لحم (1)، قطاع غزة (1).
وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 6، الخليل 21، بيت لحم 32، جنين 11، رام الله والبيرة 28، نابلس 8، طولكرم 3، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 55، لافتة إلى ان تم إجراء 2644 فحصا.


وأكدت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 13، الخليل 68، بيت لحم 48، جنين 9، رام الله والبيرة 51، نابلس 18، طولكرم 14، سلفيت 1، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 120.


وذكرت نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 104 مصابين، بينهم 11 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وفا

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