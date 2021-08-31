5 وفيات و2466 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و2466 إصابة جديدة بكورونا و742 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، انه تم تسجيل 5 حالات وفاة بالفيروس، بينها 3 حالات في قطاع غزة، وحالة في سلفيت، وأخرى في رام الله والبيرة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 123، طولكرم 252، سلفيت 93، نابلس 293، طوباس 36، جنين 102، رام الله والبيرة 142، أريحا والأغوار 8، ضواحي القدس 11، الخليل 33، بيت لحم 9، قطاع غزة 1364".



وأضافت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "قلقيلية 31، طولكرم 51، سلفيت 20، نابلس 165، طوباس 27، جنين 38، رام الله والبيرة 64، أريحا والأغوار 2، ضواحي القدس 5، الخليل 10، بيت لحم 8، قطاع غزة 321".



ولفتت إلى وجود 50 مصابا بكورونا في العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 135 مريضا، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 935,756، بينهم 456,543 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا