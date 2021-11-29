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الإثنين، 29-11-2021 07:04 ص

5.2 مليون حالة وفاة في العالم بسبب كورونا

كورونا 9


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 261.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.2 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 261.460.688، وإجمالي الوفيات 5.199.349.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 776.639 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.229.210.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ614.278 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات22.080.906 .


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 468.554 وإجمالي إصابات   34.572.523.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.859 وإجمالي إصابات 3.882.792. 


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 267.527 وإجمالي إصابات 9.403.480.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 201.071 وإجمالي إصابات 2.232.749.


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات145.218 وإجمالي إصابات 10.202.370.
وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.808 وإجمالي إصابات 4.255.936.
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.674 وإجمالي إصابات5.007.818.
تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 129.629 وإجمالي إصابات 6.108.882.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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