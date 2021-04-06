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الثلاثاء، 06-04-2021 10:14 م

50 ألف معتمر و100 ألف مصل يوميا بالمسجد الحرام في رمضان‎

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الوكيل الاخباري - قررت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى (50 ألف) معتمر، و (100 ألف مصلٍ) يومياً، وذلك لمتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وللمتعافين من الوباء، بدءا من الأول من شهر رمضان.
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وقال مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان له " إنه انطلاقاً من حرص القيادة السعودية على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك من معتمرين ومصلين، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى (50 ألف) معتمر، و (100 ألف مصلٍ) يومياً، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) بدءاً من 1 رمضان".

 




 

 


 

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