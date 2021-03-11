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الخميس، 11-03-2021 04:33 م

ثاني أكثر لقاح شعبية ضد الفيروس

50 دولة في العالم تسجل لقاح سبوتنيك V الروسي

دولة
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن عدد الدول التي اعتمدت لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد بلغ اليوم 50.

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وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة في بيان له أن جمهورية ناميبيا الواقعة في جنوب غربي إفريقيا أصبحت الدولة رقم 50 التي تعتمد اللقاح الروسي، مشيرا إلى أن تسجيل "سبوتنيك V" فيها جاء بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA).


وصرح المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة كيريم دميترييف بأن الصندوق يوحّد جهوده مع الشركاء في كافة أنحاء العام ويعرض أحد أفضل اللقاحات من حيث الفعالية والسلامة والتكلفة.


وتابع: "نرى طلبا قويا ونفعل كل ما بوسعنا كي تحمي المزيد من الدول سكانها بسبوتنيك V".


ويعد "سبوتنيك V" حاليا ثاني أكثر لقاح شعبية ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم، من حيث عدد الدول التي توافق على استخدامه.


ويزيد إجمالي عدد السكان في الدول التي اعتمدت "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا تم تطويره على مستوى العالم) حتى الآن عن 1.3 مليار نسمة.
وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.6% حسب نتائج الاختبارات السريرية التي أكدتها مجلة "لانسيت" الطبية أوائل فبراير، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.


وينبغي تخزين اللقاح الروسي في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر، ما يتيح تخزينه في ثلاجة عادية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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