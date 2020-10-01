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الخميس، 01-10-2020 06:43 م

50 مليون يورو من اسبانيا لدعم مشاريع المياه والحوكمة والحماية الاجتماعية

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن اتفاقية وقعت مع مملكة اسبانيا لدعم الأردن بمبلغ 50 مليون يورو في مجالات متنوعة.
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وبين في مؤتمر صحفي مشترك عقده معوزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة أسبانيا أرانكا غونزاليس أن الأردن واسبانيا بحثا مجموعة من القضايا الثنائية والتعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وأكّد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وأن الانسداد السياسي "ليس مقبولا ولابد من تحرك حقيقي لاطلاق مفاوضات بهدف الوصول إلى حل الدولتين".

بدورها قالت غونزاليس أن اسبانيا تريد أن تستثمر في التجارة وتدعيم أواصر العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. 

ولفتت  إلى البلدين وقعا اطار تعاون لمدة 4 سنوات تستثمر فيها اسبانيا ب50 يورو بالإضافة إلى 30 مليون دفعتها الوكالة الاسبانية سابقا، في مجالات تحسين شبكة المياه والصرف الصحي، ودعم الحوكمة والإصلاحات والمؤسسات الحكومية، وجهود الحماية الاجتماعية

 




 

 


 

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