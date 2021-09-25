السبت 25-09-2021
الوكيل الاخباري

تعيين شخص متوفى عضوا باللجنة المؤقتة لمجلس المفرق

وزير الصحة يصدر قرارات نقل كوادر تمريضية

مؤتة تبحث سبل التعاون مع معهد الأندلس في إندونيسيا

انطلاق فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـ19

تشكيل لجان مؤقتة لإدارة مجالس المحافظات

بريطانيا تسجل 122 وفاة و 31348 إصابة بكورونا

محاضرة في إربد عن تعزيز سيادة القانون

ندوة تناقش الواقع الطبي في الأردن

ملتقى الشارقة الدولي للراوي يواصل فعالياته

مجمع اللغة يشارك في الدورة العشرين لمعرض عمان الدولي للكتاب

السبت، 25-09-2021 07:37 م

50 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

الي


الوكيل الإخباري - تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا اليوم عتبة الـ3.5 ألف حالة، في تراجع طفيف عن حصيلة أمس.

اضافة اعلان


وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 50 وفاة و3525 إصابة جديدة بالفيروس مقارنة مع 52 وفاة و3797 إصابة أمس فيما تماثل 4451 مريضا للشفاء.


وسجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و657215 إصابة بالفيروس، منها 130653 حالة وفاة في ثامن أكبر حصيلة على مستوى العالم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

بريطانيا تسجل 122 وفاة و 31348 إصابة بكورونا

1

الجزائر تعلن موعد إنتاج أول لقاح لكورونا

8

رئيس وزراء الهند: كورونا لقن العالم درسا

نت

21 وفاة و1492 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

614ef497423604452069ba15

إيران تعلن عن تطعيم 400 ألف لاجئ بلقاح كورونا

thumbs_b_c_aa4ea4f73b03d6ea56059f54797092dc

روسيا.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز 22 ألفا مجددا

أخبار متعلقة
bf392962-328a-4539-a306-f5d9905f581d_16x9_1200x676

تركيا تسجل 19391 إصابة و269 وفاة جديدة بكورونا

download

إيطاليا تسجل 5315 إصابة و49 وفاة جديدة بكورونا

6134e54442360465e957c0eb

بريطانيا تسجل 68 وفاة جديدة بكورونا

6134adda42360428e20905f7

ألمانيا تتخطى حاجز الـ4 ملايين إصابة بفيروس كورونا

6131127b4c59b7042b65e771

إيطاليا تسجل 6761 إصابة و62 وفاة جديدة بكورونا

كو

إيطاليا تسجل 4257 إصابة و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا