58 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة ، اليوم الأحد، عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و23 حالة تعافٍ، فيما لم تسجيل أية وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 7، سلفيت 2، بيت لحم 2، جنين 1، نابلس 1، رام الله البيرة 1، الخليل 1، قطاع غزة 34".



وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 2، رام الله والبيرة 8، الخليل 2، قطاع غزة 11.



وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت الكيلة إلى وجود 11 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 18 مريضا.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 568,289، بينهم 401,052 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا