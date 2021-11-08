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الإثنين، 08-11-2021 03:46 م

6 فحوصات ينصح بإجرائها بعد التعافي من فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - 6 فحوصات ينصح بإجرائها بعد التعافي من فيروس كورونا، يفرح الكثيرون عند الشفاء من عدوى فيروس كورونا سواء عانوا من بعض الأعراض الشديدة أو كانوا يخشون الوفاة بسبب هذا المرض الذي ما زال يتحور ويحصد المزيد من الإصابات والأرواح حول العالم.

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لكنهم يتناسون أو يغفلون عن أهمية القيام ببعض الفحوصات الطبية، التي تساعد في تقييم الحالة الصحية للجسم بعد تعرضه لفيروس كورونا، وتداعيات هذا الفيروس على صحته بشكل عام.

 

خاصة أن الكثيرين من مرضى كورونا ممن تعافوا من كوفيد 19، قد يعانون من أعراض كوفيد طويلة الأمد، وهي مضاعفات ذات تأثيرات قد تمتد لفترة طويلة حتى بعد التعافي من كورونا.

و6 فحوصات ينصح بإجرائها بعد التعافي من فيروس كورونا والتي يحددها الطبيب، هي الآتية:

1 - فحوصات الصدر: نظراً لمعاناة البعض ممن تعافوا من فيروس كورونا من مشاكل لها علاقة بالرئتين، يحتاج هؤلاء لإجراء صور أشعة للصدر لمعرفة ما إذا كان ثمة مضاعفات على الرئة، فضلاً عن إجراء فحص للتنفس.
2 - فحوصات القلب: قد تتسبب عدوى فيروس كورونا في بعض الحالاتت، بالتهاب واسع النطاق في الجسم يطال القلب أحياناً، ما يتسبب بتلف عضلاته وحدوث مشاكل مثل عدم انتظام ضربات القلب والتهاب عضلة القلب. لذا ينصح بالقيام بتصوير القلب وتخطيط القلب لتحري هذه المشاكل.
3 - العدَ الدموي الشامل: المعروف إختصاراً بإسم "سي بي سي" (CBC)، يفحص أعداد كريات الدم الحمراء، وكريات الدم البيضاء، والصفائح الدموية.
4 - فحص سكر الدم: كما القلب، فإن السكر بالدم قد يكون عرضة لتأثيرات طويلة الأمد بسبب فيروس كورونا، ما يتسبب بحدوث تقلبات في سكر الدم. وقد وجد باحثون ألمان خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، أن فيروس كورونا قد يؤثر على عملية التمثيل الغذائي مثل تأثيره على القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي.

5 - إختبارات الوظائف العصبية: وقد أبلغ عدد من المرضى بعد أشهر من التعافي من فيروس كورونا، عن الإصابة بمشاكل عصبية ونفسية؛ مثل الاكتئاب وضباب الدماغ (تشويش في التفكير). لذا يساعد إجراء اختبارات وظائف المخ والأعصاب في تفسير وعلاج هذه الحالات.
6 - إختبار فيتامين د: وهو عنصر غذائي مهم لتدعيم وتعزيز الجهاز المناعي، وتشير بعض المصادر الطبية إلى أن مكملات فيتامين د قد تساعد في عملية التعافي التام من كوفيد 19.

 

المصدر - هي

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