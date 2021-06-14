الإثنين 14-06-2021
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10 وفيات و546 إصابة بكورونا اليوم الإثنين

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10 وفيات و546 إصابة بكورونا اليوم الإثنين

الإثنين، 14-06-2021 03:01 م

156 إصابة

6 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

وفا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 6 حالات وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و325 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للوزارة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 6، نابلس 10، الخليل 3، طولكرم 1، بيت لحم 1، رام الله 3، قطاع غزة 132".


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 8، نابلس 33، الخليل 1، طولكرم 4، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 4، سلفيت 1، ضواحي القدس 1 قلقيلية 2، طوباس 2، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 266".


وسجلت حالة وفاة في مدينة نابلس، و5 حالات وفاة في قطاع غزة.
وبينت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


 ولفتت إلى وجود 13 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 2 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 18 مريضاً.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 412,566 بينهم 253,604 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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