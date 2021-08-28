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6 وفيات و1237 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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السبت، 28-08-2021 01:41 م

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 6 وفيات، و1237 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و433 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (2)، جنين (1)، قلقيلية (1)، قطاع غزة (2).


وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (5)، طولكرم (133)، قلقيلية (57)، سلفيت (26)، نابلس (164)، جنين (52)، طوباس (17)، رام الله والبيرة (36)، الخليل (14)، بيت لحم (6)، قطاع غزة (727)، لافتة إلى انه تم إجراء 5991 فحصا.


وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس (5)، طولكرم (37)، قلقيلية (34)، سلفيت (12)، نابلس (64)، جنين (43)، طوباس (15)، رام الله والبيرة (38)، الخليل (8)، بيت لحم (13)، قطاع غزة (164).


وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 94.6%، ونسبة الإصابات النشطة 4.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 46 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 118 مصابا، بينهم 7 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وبلغ عدد المواطنين الإجمالي الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة  815,986، بينهم 451,337 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

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