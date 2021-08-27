6 وفيات و1863 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أفادت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، بتسجيل 6 وفيات، و1863 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و470 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن الوفيات الجديدة سجلت في محافظات نابلس (1)، جنين (1)، سلفيت (1)، قطاع غزة (3).



وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 184، قلقيلية 88، نابلس 278، سلفيت 49، جنين 78، ضواحي القدس 11، رام الله والبيرة 93، طوباس 21، الخليل 34، أريحا والأغوار 2، بيت لحم 4، قطاع غزة 1021".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 38، قلقيلية 7، نابلس 117، سلفيت 5، جنين 37، رام الله والبيرة 37، طوباس 12، الخليل 6، أريحا والأغوار 11، قطاع غزة 200".



وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 38 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة الغربية 105 مرضى، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 809,305 بينهم 450,197 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا