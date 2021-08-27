الجمعة 27-08-2021
الوكيل الاخباري

المملكة تسجل 8 وفيات و 787 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

الحمل الكهربائي يسجل 3270 ميجا واط مساء الخميس

إجراءات حكومية تدخل حيز التنفيذ خلال أيام تسرّ الأردنيين

إصابة شخصين بعيار ناري في الغور الشمالي

6 وفيات و1863 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

زخات مطرية على مناطق في جنوب المملكة ظهر اليوم - فيديو

الناطق باسم الحكومة : أوامر الدفاع مستمرة

تفاصيل جديدة لوفاة طفلة في الزرقاء أثارت تعاطف الأردنيين

أسعار الذهب تصعد فوق مستوى نفسي هام

الخارجية : الأفغان غادروا إلى أميركا فجر اليوم

عاجل

المملكة تسجل 8 وفيات و 787 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

الجمعة، 27-08-2021 04:17 م

6 وفيات و1863 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

ef7cd3ea-44ec-4dc2-8b4a-308062eb182d (1)


الوكيل الإخباري - أفادت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، بتسجيل 6 وفيات، و1863 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و470 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان


وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن الوفيات الجديدة سجلت في محافظات نابلس (1)، جنين (1)، سلفيت (1)، قطاع غزة (3).


وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 184، قلقيلية 88، نابلس 278، سلفيت 49، جنين 78، ضواحي القدس 11، رام الله والبيرة 93، طوباس 21، الخليل 34، أريحا والأغوار 2، بيت لحم 4، قطاع غزة 1021".
وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 38، قلقيلية 7، نابلس 117، سلفيت 5، جنين 37، رام الله والبيرة 37، طوباس 12، الخليل 6، أريحا والأغوار 11، قطاع غزة 200".


وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت الكيلة إلى وجود 38 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة الغربية 105 مرضى، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة  809,305  بينهم 450,197 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1344390

قطر: استقرار نسبي في إصابات كورونا اليومية وحالة وفاة واحدة

6128d2594236047bbb4383a8

ليتوانيا: 24 شخصا توفوا بكورونا رغم تطعيمهم بالكامل

thumbs_b_c_7db010e2544aca65281e75b06d177114

ارتفاع إصابات كورونا في قطاع غزة

637656098770363283

ماذا يجب أن تفعل إذا أُصبت بكورونا بعد تلقي اللقاح؟

1-1459745

عقوبات بالقانون.. هذا ما ينتظر رافضي لقاحات كورونا في مصر

1-1342089

10 وفيات و221 إصابة جديدة بالفيروس في مصر

أخبار متعلقة
كم

655 إصابة بـكورونا في مدارس نابلس

88001a4c-f2d5-491c-b4ba-4520280dd3f2 (1)

وفاة و620 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

736a0103-0ec1-485f-b46b-a472943d0172

وفاة واحدة و123 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

106510117-15880936162020-04-27t221417z_1041435741_rc2adg9o05yu_rtrmadp_0_health-coronavirus-usa

ولاية أمريكية تشهد تفشي كوفيد-19 لدى أشخاص تلقوا اللقاح

6103f0434c59b74565054d2a

إطلاق إنتاج موسع من اللقاح الروسي أبيفاك كورونا

6103edf74236041a8619f5af

متحور دلتا يسيطر على لبنان بنسبة 100%