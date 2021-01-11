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الإثنين، 11-01-2021 11:22 ص

6 وفيات و317 اصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل ست وفيات و317 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، انه تم اجراء 1583 فحصا مخبريا جديدا، مشيرة إلى تعافي 541 حالة من مصابي الفيروس.


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 45674 اصابة من بينها 7907 حالات نشطة و37320 حالة تعاف و 447 وفاة.


واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 213 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 117 حالة.


-- (بترا)

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