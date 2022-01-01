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السبت، 01-01-2022 12:34 م

6 وفيات و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 6 وفيات و57 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية .

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وذكرت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنه تم اجراء 744 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية وتسجيل 6 وفيات و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 150 حالة جديدة من المصابين.


وأشارت إلى أن الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 190427 إصابة من بينهم 1470 حالة نشطة و187251 حالة تعاف واجمالي الوفيات 1706، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى 73 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 52 حالة.

 

بترا

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