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الخميس، 26-08-2021 04:02 م

655 إصابة بـكورونا في مدارس نابلس

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الوكيل الإخباري - أعلنت محافظة نابلس في فلسطين ، اليوم الخميس، أن عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس "كورونا" في مدارس المحافظة بلغ 655 حالة.

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وأوضحت المحافظة في بيان صدر عنها، أن الإصابات النشطة تتوزع بين 574 طالبا و75 معلما، وستة إداريين، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل إصابة 81 طالبا وتسعة معلمين خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت إلى أن عدد المدارس التي سجل فيها إصابات بلغ 56 مدرسة حكومية وواحدة خاصة وواحدة من مدارس الوكالة، موضحة أن المدارس المغلقة هي: مدرسة حمزة بن عبد المطلب في رفيديا، ومدرسة قوصين الثانوية للبنات، وشعبة (أ) صف الحادي عشر في مدرسة الحاجة رشدة لمدة (14 يوما)، وشعبة (ب) بمدرسة جمال عمر المصري (4 أيام)، وشعبة (أ) صف 10 كمال جنبلاط (24 ساعة).
وأهاب محافظ نابلس ابراهيم رمضان بكافة الأهالي وابنائهم الطلبة وبالمدارس الحكومية والخاصة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد قدر الإمكان، وعدم التلامس والتوجه لأخذ اللقاح.

 

 المصدر : وفا 

 

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