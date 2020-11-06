670 وفاة و 47638 إصابة جديدة بكورونا في الهند

الوكيل الاخباري - أعلنت الهند اليوم الجمعة، عن تسجيل 670 وفاة و 47638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

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وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، ان إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 124985 شخصاً، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى ثمانية ملايين و 411724 حالة مؤكدة.



وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي وصل إلى سبعة ملايين و 765966 شخصاً.

--(بترا)

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