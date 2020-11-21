68 وفاة بكورونا في تونس و10 بلبنان

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم السبت، تسجيل 10 وفيات و1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي بلغ 894 وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 115242 إصابة.وفي السياق، قال وزير الداخلية محمد فهمي في تصريح صحفي "إن الإقفال العام في لبنان حتى الثلاثين من تشرين الثاني الحالي ما زال قائماً"، مضيفاً أنه "لا صحّة لكلّ ما يتمّ تداوله عن إقفال المطار الأسبوع المقبل".وفي تونس، سجلت وزارة الصحة 68 وفاة و1206 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتع إجمالي ضحايا الجائحة في البلاد إلى 2820 وفاة، و88677 إصابة.