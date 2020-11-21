الأحد 22-11-2020
الوكيل الاخباري

68 وفاة بكورونا في تونس و10 بلبنان

الحكومة ستدرس تأجيل أقساط البنوك قبل نهاية الشهر

السفارة الأردنية في طوكيو تقيم معرض صور للاجئين السوريين في الأردن

أوكرانيا تسجل 210 وفيات و14580 إصابة بكورونا

الجزائر: 19 وفاة و1019 إصابة جديدة بكورونا

مركز السيطرة على الأوبئة يوضح بشأن أمر الدفاع 23

أمانة عمان توقف خدمات الدفع الالكتروني مؤقتا

تعليق الدوام في مدرستي الشهيد سائد المعايطة وفاطمة الزهراء بالكرك

تركيا تسجل 135 وفاة و5532 إصابة جديدة بكورونا

توقعات وزارة الزراعة لأسعار الخضار والفواكه للفترة المقبلة

السبت، 21-11-2020 11:00 م

68 وفاة بكورونا في تونس و10 بلبنان

كورونا-12


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم السبت، تسجيل 10 وفيات و1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
اضافة اعلان

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي بلغ 894 وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 115242 إصابة.

وفي السياق، قال وزير الداخلية محمد فهمي في تصريح صحفي "إن الإقفال العام في لبنان حتى الثلاثين من تشرين الثاني الحالي ما زال قائماً"، مضيفاً أنه "لا صحّة لكلّ ما يتمّ تداوله عن إقفال المطار الأسبوع المقبل".

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة 68 وفاة و1206 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتع إجمالي ضحايا الجائحة في البلاد إلى 2820 وفاة، و88677 إصابة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-غزة0000

أوكرانيا تسجل 210 وفيات و14580 إصابة بكورونا

كورونا-وفيات

الجزائر: 19 وفاة و1019 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-اندونيسيا-846x485

تركيا تسجل 135 وفاة و5532 إصابة جديدة بكورونا

قطر-كورونا-77634

16 وفاة و221 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

بلازما كورونا

بريطانيا تسجل 19875 إصابة و341 وفاة جديدة بكورونا

6ce250d7-e4bc-4e90-84da-d82640d789c9

اندونيسيا: 96 وفاة و 4998 إصابة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
كورونا-في-قطر

السعودية: 19 وفاة و473 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-وفيات

الكويت: 3 وفيات و682 إصابة بكورونا

كورونا-3-1-780x405

بريطانيا: 174وفاة و 23012 إصابة جديدة بكورونا

لقاح كورونا الروسي 1

العراق يسجل 55 وفاة و3204 اصابات بفيروس كورونا

66

السعودية: 17 وفاة و395 اصابة جديدة بكورونا

كورونا-قايروس-1-1

لبنان: 7 وفيات و1534 إصابة جديدة بكورونا