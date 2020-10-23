الجمعة 23-10-2020
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الجمعة، 23-10-2020 12:01 م

690 وفاة و 54366 إصابة جديدة بكورونا في الهند

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهند اليوم الجمعة، عن تسجيل 690 وفاة و54366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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حيث أوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، ان عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 117306 وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة سبعة ملايين و 761312 اصابة، كما أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى ستة ملايين و 948497 شخصا.

 

--(بترا)

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