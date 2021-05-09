الأحد 09-05-2021
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الأحد، 09-05-2021 02:11 م

314 إصابة

7 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

فلسط
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 وفيات، و314 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و810 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 3 وفيات في الضفة: "سلفيت 1، ضواحي القدس 1، جنين 1"، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 8، طولكرم 22، جنين 29، طوباس 6، نابلس 61، الخليل 12، أريحا والأغوار 2، رام الله والبيرة 26، بيت لحم 5، سلفيت 1، وقطاع غزة 142.


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 30، طولكرم 140، جنين 252، طوباس 16، نابلس 183، الخليل 29، أريحا والأغوار 2، رام الله والبيرة 48، بيت لحم 13، سلفيت 4، ضواحي القدس 1". قطاع غزة 102.


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 80 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  184 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 266611 بينهم 193792 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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