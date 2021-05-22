السبت 22-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بعد التوجيهات الملكية ... ايعاز عاجل من رئيس هيئة الاركان لعلاج الطفلة فرح

السعودية..إصابات كورونا تتخطى الألف خلال 24 ساعة

ارتفاع الدين العام الأردني إلى 33.3 مليار دينار

إقبال لافت من تجار إربد على التطعيم ضد كورونا

حملة لإعطاء لقاح كورونا للقطاعات التجارية المغلقة بالزرقاء

إعلان منطقة البحر الميت وجهة سياحية آمنة الخميس المقبل

النمسا: الاتحاد الأوروبي يريد الحوار مع روسيا

استشهاد صحفي وإصابة 9 آخرين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

نقيب الصيادلة لـ الوكيل : زيادة الإقبال على مخفضات الحرارة والأسبرين

الجزائر تفتح مجالها الجوي مع فرنسا فقط

السبت، 22-05-2021 02:10 م

و233 إصابة

7 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

من


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 7 وفيات، و233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و300 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة لجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل 3، جنين 1، طوباس 1، قطاع غزة 2.


وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 2، نابلس 18، طولكرم 7، جنين 5، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 10، قطاع غزة 187، مشيرة إلى أنه تم إجراء 1725 فحصا.


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 13، نابلس 46، طولكرم 45، جنين 17، بيت لحم 8، رام الله والبيرة 12، سلفيت 3، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 152.


وتابعت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت إلى وجود 43 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 85 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 282,802 بينهم 197,190 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60a8fe634c59b7275927a791

السعودية..إصابات كورونا تتخطى الألف خلال 24 ساعة

1

قطر تعفي مواطني ومقيمي دول الخليج من الحجر الصحي

a4440812-5fe5-4432-be71-42fbe303cb8a

الصحة المصرية تعلن عن موعد انهاء أول مليوني جرعة من سينوفاك

60a8d0454c59b70c8a7a397c

وزيرة الصحة المصرية: الحديث عن وجود جرعة ثالثة وارد لجميع لقاحات كورونا

60a8c9e94236045a3072cd64

العراق يعلن استكمال إجراءاته لاستيراد لقاح 'سبوتنيك V'الروسي

3821

الصحة العالمية: عدد وفيات كورونا المعلن عالميا غير صحيح

أخبار متعلقة
فلسط

7 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

ع

12 وفاة جديدة بـكورونا في فلسطين

عت

13 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

هع

8 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

خ

14 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

فلسطي

16 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين