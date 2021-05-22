7 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 7 وفيات، و233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و300 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة لجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل 3، جنين 1، طوباس 1، قطاع غزة 2.



وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 2، نابلس 18، طولكرم 7، جنين 5، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 10، قطاع غزة 187، مشيرة إلى أنه تم إجراء 1725 فحصا.



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 13، نابلس 46، طولكرم 45، جنين 17، بيت لحم 8، رام الله والبيرة 12، سلفيت 3، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 152.



وتابعت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 43 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 85 مريضا.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 282,802 بينهم 197,190 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا